Comune di Baronissi Petta | Aperte le candidature per il Comitato dei Gemellaggi

Il Comune di Baronissi apre le candidature per la nomina di 10 componenti del Comitato dei Gemellaggi, organo recentemente regolamentato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 19 del 5 maggio 2025. Il Comitato, composto da membri di diritto e nominati, ha il compito di promuovere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

