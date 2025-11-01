Compleanno Kostic il serbo spegne 33 candeline | la dedica della Juventus ecco il messaggio di auguri per l’esterno bianconero

Compleanno Kostic, il serbo compie 33 anni: la dedica della Juventus attraverso questo messaggio di auguri per l’esterno bianconero. Una doppia festa in un giorno che sa di storia e di futuro. Oggi, 1° novembre 2025, la Juventus celebra il suo 128° anniversario, una data storica che quest’anno coincide con il 33° compleanno di uno dei suoi giocatori più esperti: Filip Kostic. Il terzo compleanno in bianconero. Per l’esterno serbo, classe 1992, è il terzo compleanno a tinte bianconere, anche se vissuto in un momento di profonda trasformazione per il club. Rientrato alla base in estate dopo la parentesi in prestito al Fenerbahce, Kostic è rimasto a Torino per offrire il suo contributo, pur trovando uno spazio limitato sotto la gestione (ormai conclusa) di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Kostic, il serbo spegne 33 candeline: la dedica della Juventus, ecco il messaggio di auguri per l’esterno bianconero

Altre letture consigliate

Buon compleanno, Tommy! - facebook.com Vai su Facebook

Il serbo sta scalando le gerarchie. Ma occhio alla Turchia e a Mourinho che ha 12 giorni in più per affondare l'eventuale colpo - Tudor sorride, Cambiaso con quella leggerezza contro il Parma che gli è costata le prossime due giornate gli ha fornito un assist unico e così per lui si spalancano le porte della fascia sinistra. Da gazzetta.it