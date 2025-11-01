Compleanno Juventus Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario | Siamo la Juventus dal 1897 e per sempre – VIDEO

Compleanno Juventus, Del Piero fa vibrare i tifosi: «Siamo eleganza, tradizione, orgoglio italiano. La storia continua» – VIDEO Nel giorno in cui la Juventus celebra le proprie origini – 1° novembre 1897, 128 anni di storia – il club bianconero ha scelto il suo simbolo più eterno, Alessandro Del Piero, per dare corpo e voce . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Compleanno Juventus, Del Piero emoziona i tifosi nel giorno dell’anniversario: «Siamo la Juventus, dal 1897 e per sempre» – VIDEO

Buon compleanno #juventus 128 anni di grandi successi. Adesso è un momento difficile ma torneremo a vincere presto! - facebook.com Vai su Facebook

128 anni Juve, il video che emoziona. Del Piero: “Siamo eleganza e orgoglio” - Un messaggio chiaro, lanciato dall'ex capitano e leggenda bianconera per il compleanno del club: "Simbolo di eleganza, stile e modo di vincere" ... Riporta tuttosport.com

