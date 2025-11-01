Como-Napoli 0-0 non succede praticamente niente il Como tiene il pallone ma non tira mai manco i rigori sa tirare
Como-Napoli, non succede praticamente niente, il Como tiene il pallone ma non tira mai (nemmeno i rigori) Anche i pareggi servono. Napoli-Como finisce 0-0 e se ne parlerà tanto. Non per questioni arbitrali, per fortuna, ma per motivi squisitamente calcistici, tattici. Il Como di Fabregas è la squadra che piace alle gente che si piace. È considerata la formazione più contemporanea della Serie A. E il punto è intendersi sull’obiettivo del gioco del calcio. Di certo il Como non passa inosservato. Esprime un calcio apparentemente piacevole ma poi, gratta gratta, non tirano mai in porta. Il Como tiene tanto palla e in questo modo la sottrae agli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
