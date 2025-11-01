Como giornata dopo giornata il sogno europeo cresce! Migliore partenza in Serie A nella storia del club i dettagli

Il Como continua a sorprendere e, giornata dopo giornata, alimenta sempre di più il proprio sogno europeo Un quinto posto in Serie A e una sfida contro la capolista Napoli: questo è il Como di Cesc Fabregas, pronto a vivere un esodo storico. Oltre 700 tifosi lariani sono attesi a Napoli, spinti dal sogno europeo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

