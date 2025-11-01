Como Fabregas | Soddisfatto per il pareggio contro il Napoli stiamo crescendo tanto

Fabregas: “Quando giochi così e non vinci dà fastidio! Dimostrata ulteriore crescita”. Al termine del match – pareggiato con il punteggio di 0-0 – contro il Napoli, il tecnico del Como  Cesc Fabegas  è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni: Fabregas: ” Grande personalità soprattutto nel primo tempo che certifica la crescita ”.   “Sono soddisfatto, penso che sia stato più 75? che 45?. Me ne vado più con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci dà fastidio. Rispetto all’anno scorso meritavamo di più, nessuna squadra è venuta a pressare così qui. 🔗 Leggi su Parlami.eu

