Commemorazione dei defunti cimiteri aperti più a lungo e servizi potenziati | tutto quello che c' è da sapere

1 nov 2025

Cimiteri comunali aperti fino alle 18 oggi e domani per la commemorazione dei defunti; mentre a Sant'Orsola, camposanto gestito dalla fondazione Santo Spirito, i cancelli chiuderanno alle 16,30. Santa Maria dei Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù resteranno aperti più a lungo per far fronte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

