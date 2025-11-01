Comitato ‘Pozzuoli Sicura’ | Fico e Cirielli dicano cosa faranno

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comitato “Pozzuoli Sicura” ha invitato i candidati alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico ed Edmondo Cirielli ad illustrare a Pozzuoli il loro programma, in particolare sulle problematiche che interessano i Campi Flegrei e “ per sollecitare i loro referenti nazionali a recepire le legittime richieste dei cittadini. in particolare sul sisma bonus, già riconosciuto alle regioni centrali, sulla proroga dei contributi di autonoma sistemazione per gli sgomberati dopo la scossa del 20 maggio 2024, per la firma del decreto da parte del Ministro Musumeci per il trasferimento di poteri al commissario Soccodato, per gli hub”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

