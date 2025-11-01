Come realizzare il pilastro europeo della Nato I suggerimenti di Mayer

L’associazione Libertà Eguale ha promosso sabato a Livorno un importante convegno sul tema della Difesa Europea a cui hanno partecipato, tra gli altri, diversi componenti dell’area riformista del Pd: Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Lia Quartapelle, Stefano Ceccanti, Anna Bucciarelli, Claudia Mancina e Piero Fassino. Dopo tanta disinformazione e fake news (soprattutto a sinistra con i 5stelle e AVS, ma anche all’interno della maggioranza, vedasi il “pacifismo” di Matteo Salvini ) l’incontro ha avuto il merito di fare finalmente chiarezza su una materia determinante per il futuro stesso dell’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come realizzare il pilastro europeo della Nato. I suggerimenti di Mayer

