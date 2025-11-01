Come la modernità della rotaia ha trasformato i pellegrinaggi giubilari

Viene da chiedersi che cosa ne avrebbe pensato Filippo Tommaso Marinetti, quello che in ‘Democrazia futurista’ scriveva ‘per giungere alla concezione futurista del provvisorio, del veloce e dell’eroico sforzo continuo, bisogna bruciare la tonaca nera, simbolo di lentezza e fondere tutte le campane per farne altrettante rotaie di nuovi treni ultra-veloci’. Trasporto ferroviario e pellegrinaggi giubilari, nel cuore montante di una società della rappresentazione filmica: questo è il cuore del volume ‘Desiderio di Roma’ curato da Dario Edoardo Viganò e Gianluca della Maggiore, pubblicato da Il Mulino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

