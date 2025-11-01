Come faccio a far stare bene il mio cane a lungo? Ecco tutti i consigli

Per assicurare al proprio cane una vita lunga e di qualità, le cure quotidiane sono fondamentali. Un adeguato livello di igiene è essenziale: una regolare pulizia del pelo, delle orecchie e una corretta igiene orale possono prevenire infezioni e altre problematiche. La salute dentale, spesso trascurata, è particolarmente importante poiché problemi ai denti possono influenzare negativamente la salute generale del cane, causando infezioni che si diffondono ad altri organi. La socializzazione rappresenta un aspetto cruciale del benessere psicologico. I cani ben socializzati tendono a sviluppare comportamenti più equilibrati e una minore predisposizione a stress e ansia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

