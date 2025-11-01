Castelfranco (Modena), 1 novembre 2025 - "Un' evasione rocambolesca quella di Castelfranco Emilia, dove Elia Del Grande, ristretto per scontare una misura di sicurezza, in quanto ritenuto soggetto pericoloso, è riuscito a calarsi dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall'unione di diversi fili elettrici". Lo fanno sapere Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria. La condanna a 30 anni per aver sterminato la famiglia. Il 49enne è stato condannato a trent'anni per la 'strage dei fornai ’ avvenuta nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena già espiata). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come è evaso Elia Del Grande e il livello di sicurezza della casa lavoro