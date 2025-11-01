Com’è andata davvero la notte di Halloween in Italia tra dolcetti zucche e scherzetti
La notte di Halloween ha sempre qualcosa di magico: le strade prendono un altro ritmo, i palazzi fanno capolino tra lanterne d’arancio, le vetrine cambiano tono: ieri è successo questo. La festa più giocosa dell’autunno ha riempito quartieri, parchi e cinema. Vi siete accorti di quante famiglie, in condominio o sul pianerottolo, hanno trasformato il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La conferenza del progetto FEIB - Fencing: equity, inclusion and belonging è andata molto bene e tutta Accademia Scherma Milano è davvero felice... #avantitutta #weareaccademiaschermamilano #webringthelove ? and #youbringthemagic - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero" - X Vai su X