Al Comunale serata di gloria amaranto Cinquina amaranto al Comunale: Campobasso travolto, pubblico in delirio e pappagallino Lucy promosso a nuovo talismano! Parte fortissimo l’Arezzo, che nei primi tre minuti gioca un calcio spumeggiante: De Col mette in mezzo, Chierico arriva un soffio in ritardo, poi Tavernelli ci prova ma trova il muro molisano. La fascia destra è un’autostrada: Righetti e Tavernelli fanno sfracelli, recupera ancora Tavernelli, cross di Righetti e Cianci schiaccia di testa sul secondo palo. Gol! Amaranto avanti, e lo stadio già canta. Il resto del primo tempo è gestione: Chiosa e Gilli fanno buona guardia, mentre Tavernelli, sul finale, rientra e spara di poco alto. 🔗 Leggi su Lortica.it

Come al Saracino, l'Arezzo ha marcato 5 gol!