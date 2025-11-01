Colpo alla tabaccheria di piazza del Duomo svolta alle indagini | tre persone nel mirino della Polizia locale
Individuati dalla Polizia locale di Ravenna i presunti autori di un furto commesso lo scorso 11 luglio alla Tabaccheria del Duomo. Si tratta di due uomini ed una donna, tutti di originesudamericana, di età compresa tra i 40 e i 43 anni. Per gli inquirenti si tratta di un terzetto specializzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
A Benevento, ignoti malviventi hanno cercato un colpo in una tabaccheria di via Ponticelli a bordo di un’Audi, ma sono stati costretti a darsi alla fuga prima di riuscire a consumare il furto. Leggi l’articolo completo su www.ottopagine.it - facebook.com Vai su Facebook
Furto con destrezza in piazza Duomo. Tabaccaio derubato dell’incasso. Raggirato da due sudamericani - Due uomini, descritti dal titolare come cittadini sudamericani, sono riusciti a sottrarre circa 2. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il Tar: deve chiudere la tabaccheria di piazza Duomo - Lo stabilisce una sentenza del Tar, a cui giudici si sono rivolti i titolari delle tabaccherie di via Cavour, al civico 27, e di via Emilia, al civico ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Il tabaccaio di piazza Duomo: "Sono campanelli d’allarme, episodi da bloccare subito" - Prima il furto con destrezza nella tabaccheria di piazza Duomo solo pochi giorni fa, poi l’accoltellamento in pieno centro tra il Mercato Coperto e il Costa Café, infine un altro accoltellamento, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it