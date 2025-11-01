Colpo alla tabaccheria di piazza del Duomo svolta alle indagini | tre persone nel mirino della Polizia locale
Individuati dalla Polizia locale di Ravenna i presunti autori di un furto commesso lo scorso 11 luglio alla Tabaccheria del Duomo. Si tratta di due uomini ed una donna, tutti di originesudamericana, di età compresa tra i 40 e i 43 anni. Per gli inquirenti si tratta di un terzetto specializzato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
