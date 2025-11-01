Colpi di mannaia contro moglie e figlio arrestato 48enne a Prato
(Adnkronos) – Choc a Prato dove un cittadino cinese di 48 anni, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato in via Tazzoli dopo aver aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio ventenne, ferendoli in modo molto grave. Secondo quanto reso noto dalla Procura, la donna ha riportato una quasi completa recisione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Colpi di mannaia contro la moglie, quasi amputato il polso. In sala operatoria per salvare la mano - Un’aggressione allucinante maturata nella Chinatown pratese, per la precisione in via don Enrico Tazzoli, ... Come scrive msn.com