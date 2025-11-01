Colpi di mannaia contro la moglie quasi amputato il polso In sala operatoria per salvare la mano

Prato, 1 novembre 2025 – Una violenza furiosa contro la moglie e il figlio a colpi di mannaia. Un’aggressione allucinante maturata nella Chinatown pratese, per la precisione in via don Enrico Tazzoli, una delle strade che unisce via Pistoiese a via Fabio Filzi, a ridosso del centro storico. L’uomo arrestato dalla polizia è un cinese di 48 anni, regolare, che ha aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio di 20 anni. Una furia che sarebbe scoppiata per motivi di gelosia. Gravissime le conseguenze per la donna: la subamputazione del polso destro, che è stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpi di mannaia contro la moglie, quasi amputato il polso. In sala operatoria per salvare la mano

