Colonia-Amburgo domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Uscito inevitabilmente dalla DFB Pokal per mano del Bayern Monaco, il neopromosso Colonia di Kwasniok sfida l’altra neopromossa di questa Bundesliga Amburgo. I Geissboecken vengono da un ciclo di ferro che inevitabilmente si è concluso con 2 sconfitte; restano le ottime prove fornite contro le 2 squadre più forti del campionato e la consapevolezza che con questo atteggiamento la salvezza è ampiamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Amburgo (domenica 02 novembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

Una calda partecipazione ha accompagnato, ieri sera, la proiezione di Nostalgia di Mario Martone, secondo appuntamento con il cinema italiano per l’edizione autunnale di IN SALA, il Cineclub dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia moderato da Eugeni - facebook.com Vai su Facebook

Bundesliga, Colonia-Amburgo: Streaming Gratis e Diretta LIVE - Analisi, formazioni, diretta TV e streaming gratis della sfida ... Riporta msn.com

Vittorie per Amburgo e Colonia - In attesa dell’insediamento del nuovo tecnico Thorsten Fink (in carica da domani), l’Hamburger SV coglie il suo secondo successo in Bundesliga e non è più ultimo da solo, ma in compagnia di FC ... Secondo it.uefa.com

IIC AMBURGO, LETTERATURA: GIULIA CAMINITO PRESENTA “LA GRANDE A”. - Domenica 02 Novembre 2025, alle ore 14:00 presso il Theater Bremen, Kleines Haus (Goetheplatz 1- Secondo 9colonne.it