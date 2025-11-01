Colonia-Amburgo domenica 02 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Uscito inevitabilmente dalla DFB Pokal per mano del Bayern Monaco, il neopromosso Colonia di Kwasniok sfida l’altra neopromossa di questa Bundesliga Amburgo. I Geissboecken vengono da un ciclo di ferro che inevitabilmente si è concluso con 2 sconfitte; restano le ottime prove fornite contro le 2 squadre più forti del campionato e la consapevolezza che con questo atteggiamento la salvezza è ampiamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Amburgo (domenica 02 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

"A Berlino e Amburgo ci sono centinaia di frigoriferi pubblici dislocati per strada, dove le persone possono lasciare cibo in eccesso e altri possono prenderlo. Nessuno chiede, nessuno giudica. Tutto è iniziato da un'esigenza semplice ma profondamente uman - facebook.com Vai su Facebook

Vittorie per Amburgo e Colonia - In attesa dell’insediamento del nuovo tecnico Thorsten Fink (in carica da domani), l’Hamburger SV coglie il suo secondo successo in Bundesliga e non è più ultimo da solo, ma in compagnia di FC ... Scrive it.uefa.com

Colonia ed Amburgo tornano in Bundesliga: l'Elversberg dovrà affrontare l'Heidenheim - Il Colonia ha conquistato matematicamente il ritorno in Bundesliga, laureandosi campione della 2. Secondo tuttomercatoweb.com