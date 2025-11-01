Collegiata un restauro per il futuro

Una sala gremita e un filo comune che ha unito tecnica, memoria e speranza. È stato questo il clima che si è respirato giorni fa a Cantiano, dove si è svolta la presentazione pubblica del restauro della Collegiata di San Giovanni Battista e del progetto “ Memoria futura: Cantiano, radici e semi di comunità “, due percorsi diversi ma strettamente intrecciati, promossi dalla Diocesi di Gubbio. La serata si è aperta con il saluto del parroco don Marco Cardoni, che ha ricordato le ore drammatiche dell’ alluvione del 2022. Da lì si è snodato un racconto in due capitoli: il primo dedicato al progetto di restauro, il secondo al percorso sociale e culturale di “Memoria futura“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Collegiata, un restauro per il futuro

