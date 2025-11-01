Collegamenti in nave con le isole minori regna l' incertezza | Caronte&Tourist convocata dalla Regione

Restano appesi a un filo i collegamenti marittimi in traghetto con le isole minori. Ieri è scaduta la proroga dell'obbligo di servizio pubblico, l'atto attraverso il quale la Regione ha affidato a Caronte&Tourist isole minori il trasporto merci e passeggeri da e per le Eolie, le Egadi, Ustica e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

