Cronache Cittadine COLLEFERRO – Abbiamo ricevuto in redazione la lettera visibile in foto. Il suo contenuto ci è sembrato meritevole di essere L'articolo Colleferro. «Piano terapeutico scaduto e niente presidi.». Problemi all’ambulatorio diabetologico della Asl Roma 5. La circostanziata lettera di un paziente Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. «Piano terapeutico scaduto e niente presidi…». Problemi all’ambulatorio diabetologico della Asl Roma 5. La circostanziata lettera di un paziente