Colin Farrell ha rivelato a Stephen Colbert al “The Late Show” che Tom Cruise “non era contento” di lui durante le riprese di “Minority Report” di Steven Spielberg. Farrell era nel pieno dei suoi problemi di abuso di sostanze durante la produzione ed è uscito a festeggiare la sera prima del suo compleanno, che per caso coincideva con un giorno di riprese. “ Ebbi una delle giornate peggiori che abbia mai avuto sul set di un film “, ha ammesso Farrell. “ Era il mio compleanno il 31 maggio, e stavamo girando, e ho implorato la produzione – chi mi credevo di essere? – di un film da 120 milioni di dollari se potessero non farmi lavorare il giorno del mio compleanno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Colin Farrell ha raccontato il rapporto travagliato con Tom Cruise sul set di Minority Report

