Coldiretti week-end sold out negli agriturismi | autunno all’insegna di tartufi castagne e funghi
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono circa 600mila le presenze previste negli agriturismi di tutta Italia per le sagre autunnali, all’insegna di tartufi, castagne e funghi. – Lo rileva un’analisi della Coldiretti. Si calcola che la spesa media di chi partecipa alle sagre non superi dieci euro a persona nel 44% dei casi e che il 41% spenda tra 10 e 30 euro, mentre il 2% partecipa senza una spesa precisa o acquista altri prodotti, un altro 2% non sa quanto spenderà e l’11% non fa alcuna spesa. Il tartufo è il prodotto più atteso nelle sagre autunnali, anche se le alte temperature delle ultime settimane hanno portato a un aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
