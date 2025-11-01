Colazione con Radio Alta compie 18 anni | una ricetta sempre nuova e autentica

IL COMPLEANNO. Il 6 novembre si farà festa al Daste Bistrò con tanti ospiti: le Sentinelle del traffico, gli esperti meteo e gli amici musicisti. Mangione: «La radio è arte, imprevedibilità e creatività. Una voce non può bluffare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Colazione con Radio Alta» compie 18 anni: una ricetta sempre nuova e autentica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Colazione con Radio Alta» compie 18 anni: una ricetta sempre nuova e autentica - facebook.com Vai su Facebook

Colazione con Radio Alta» compie 18 anni: una ricetta sempre nuova e autentica - Mangione: «La radio è arte, imprevedibilità e creatività». Lo riporta ecodibergamo.it

“Colazione con Radio Alta” compie 18 anni: una festa per celebrare il programma condotto da Teo Mangione - “Colazione con Radio Alta”, lo storico programma del mattino condotto da Teo Mangione, raggiunge un traguardo importante: la maggior ... Segnala fm-world.it

Festa per i 18 anni di Colazione con Radio Alta - La storica trasmissione «Colazione con Radio Alta» compie 18 anni e Teo Mangione, che ogni mattina dai microfoni della radio dà la “sveglia” ai bergamaschi, ha organizzato una grande festa per tutti ... Lo riporta ecodibergamo.it