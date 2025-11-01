Codice della Strada Armando Rocco nominato esperto giuridico presso la presidenza del Consiglio dei ministri
Tempo di lettura: 3 minuti L’Avvocato sannita Armando Rocco è stato nominato Esperto Giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un incarico di alto profilo che premia la lunga e qualificata esperienza professionale dell’avvocato Rocco, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno dei principali esperti del settore. La nomina giunge dopo tre anni di intensa attività come Consigliere Giuridico del Ministro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un’esperienza che, unitamente al ruolo svolto nei Comitati Tecnici di PIARC – Associazione Mondiale della Strada – e in altre Associazioni Internazionali del settore, ha consentito all’Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Halloween special: i mostri del Codice della Strada Altro che fantasmi e vampiri… i veri spaventi sono sulla strada! Ecco i mostri che incontriamo più spesso: Lo Zombie distratto ? guida col cellulare in mano Il Vampiro della corsia ? invade semp - facebook.com Vai su Facebook
L’avvocato sannita Armando Rocco nominato esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - L’avvocato sannita Armando Rocco è stato nominato Esperto Giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scrive ntr24.tv