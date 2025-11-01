Codice della Strada Armando Rocco nominato esperto giuridico presso la presidenza del Consiglio dei ministri

Anteprima24.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti L’Avvocato sannita Armando Rocco è stato nominato Esperto Giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un incarico di alto profilo che premia la lunga e qualificata esperienza professionale dell’avvocato Rocco, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno dei principali esperti del settore. La nomina giunge dopo tre anni di intensa attività come Consigliere Giuridico del Ministro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un’esperienza che, unitamente al ruolo svolto nei Comitati Tecnici di PIARC – Associazione Mondiale della Strada – e in altre Associazioni Internazionali del settore, ha consentito all’Avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

codice della strada armando rocco nominato esperto giuridico presso la presidenza del consiglio dei ministri

© Anteprima24.it - Codice della Strada, Armando Rocco nominato esperto giuridico presso la presidenza del Consiglio dei ministri

News recenti che potrebbero piacerti

L’avvocato sannita Armando Rocco nominato esperto giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - L’avvocato sannita Armando Rocco è stato nominato Esperto Giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scrive ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Codice Strada Armando Rocco