codice della strada armando rocco nominato esperto giuridico presso la presidenza del consiglio dei ministri

Tempo di lettura: 3 minuti L'Avvocato sannita Armando Rocco è stato nominato Esperto Giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un incarico di alto profilo che premia la lunga e qualificata esperienza professionale dell'avvocato Rocco, riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno dei principali esperti del settore. La nomina giunge dopo tre anni di intensa attività come Consigliere Giuridico del Ministro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un'esperienza che, unitamente al ruolo svolto nei Comitati Tecnici di PIARC – Associazione Mondiale della Strada – e in altre Associazioni Internazionali del settore, ha consentito all'Avv.

