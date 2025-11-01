Cna | Lo stop non serve alla sicurezza
"Un divieto di sorpasso per chilometri non aumenta la sicurezza, ma favorisce gli incolonnamenti che, al contrario, la mettono seriamente in discussione". Lancia l’allarme Antonio Peruzzi presidente provinciale Cna Fita, preoccupato per gli effetti della misura di divieto di sorpasso tra Tir che scatterà da lunedì lungo il tratto aretino dell’A1. Un divieto che "non aumenta affatto la sicurezza, ma crea, invece, nuove e più insidiose criticità". Queste disposizioni, rileva l’assciazione di categoria, "favoriscono gli incolonnamenti di veicoli pesanti, aumentando il rischio di incidenti da stress". 🔗 Leggi su Lanazione.it
