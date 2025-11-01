CMcom – L’Inter torna su Frendrup del Genoa | può arrivare già a gennaio al posto di Diouf

2025-11-01 09:46:00 Fermi tutti! I nerazzurri tornano sul centrocampista del Genoa, un profilo che piace da tempo e riempirebbe una lacuna nella mediana di Chivu. Il mercato di gennaio già si staglia all’orizzonte e con esso la possibilità di ritoccare e modificare in meglio le rose che si stanno confrontando con la Serie A 20252026. Tra queste c’è anche quella dell’Inter che, guidata da un Chivu che sta andando oltre le aspettative, potrebbe approfittare della prossima sessione per regalare al rumeno un ulteriore tassello, una nuova tessera mancante del puzzle. Marotta e Ausilio stanno valutando infatti l’acquisizione di un centrocampista difensivo, un corridore in mezzo al campo, avendo scorto proprio in questa posizione una mancanza nella formazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com