Claudia Proietti trionfa ad Affari Tuoi | la puntata del 31 ottobre 2025

Claudia Proietti trionfa nella puntata di Affari Tuoi del 31 ottobre 2025, superando una serie di scelte strategiche decisionali. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Claudia Proietti trionfa ad Affari Tuoi: la puntata del 31 ottobre 2025

Altre letture consigliate

Affari Tuoi, Claudia si perde in una girandola di cambi e si salva per un soffio dal disastro - Si salva in corner dalla disfatta Claudia Proietti, concorrente del Lazio che gioca nella puntata di venerdì 31 ottobre di Affari Tuoi ... Scrive libero.it

Una ciociara... ad "Affari Tuoi": è la pigliese Claudia Proietti - Sul grande schermo della Rai e nella serata del 26 ottobre molti abitanti di Piglio avranno potuto riconoscere in tv la concittadina Claudia Proietti, nuova rappresen ... Secondo ciociariaoggi.it

Claudia da Bisceglie sbanca Affari Tuoi: vince 100mila euro. Chi è - Dopo diciannove puntate di attesa, la concorrente pugliese Claudia Dell’Olio di Bisceglie ha trionfato ad Affari Tuoi, portando a casa il premio di 100. Secondo quotidianodipuglia.it