Claudia Gerini e l’amore | Da giovane spiavo i cellulari dei miei fidanzati Oggi sto con il cugino di un ex ministro

Claudia Gerini sta vivendo un momento particolarmente felice sotto tutti i punti di vista. L’attrice è infatti protagonista al cinema accanto a Claudia Pandolfi nel film Fuori la verità, e anche in amore è serena accanto a Riccardo Sangiuliano, cugino dell’ex ministro Gennaro. Una storia matura ed equilibrata, di cui Claudia ha parlato in una lunga intervista. Claudia Gerini e l’amore con Riccardo Sangiuliano. Claudia Gerini ha conosciuto il successo quando era solo un’adolescente: dagli studi di Non è la Rai è approdata sui set del cinema d’autore, diventando una delle interpreti più richieste del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudia Gerini e l’amore: “Da giovane spiavo i cellulari dei miei fidanzati. Oggi sto con il cugino di un ex ministro”

