Cambia ancora una volta la vita della Classifica Album redatta da Fimi e Niq: le ultime uscite discografiche del mese di ottobre hanno rivoluzionato il podio, sul quale troviamo Tiziano Ferro, Olly ed Ernia. Partendo dalla #10, troviamo in discesa dalla #8, la colonna sonora del film d’animazione Kpop Demon Hunters: pubblicato nel mese di luglio, l’album presente da diciotto settimane nella Billboard 200, ha raggiunto la vetta della chart lo scorso settembre. Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, scende dalla #5 alla #9: il nono lavoro in studio dell’artista di Savona è arrivato a due anni di distanza da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Tiziano Ferro entra direttamente al primo posto con “Sono Un Grande”

