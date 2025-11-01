Clamoroso in casa Fiorentina | Daniele Pradè non è più il direttore sportivo viola

Scossone in casa Fiorentina: Daniele Pradè non è più il direttore sportivo viola. La notizia è arrivata pochi minuti fa direttamente dal club gigliato tramite un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it