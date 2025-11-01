Clamoroso ex aequo per Samuele Cavallo e il duo Insinna & Cirilli Malgioglio inarrivabile sposa cadavere in una serata dedicata ad Halloween
N ella notte di Halloween, la semifinale di Tale e Quale Show 2025 ha alzato il tiro con trasformazioni sempre più sorprendenti. Perfetta quella di Peppe Quintale, diventato la copia di Barry Gibb dei Bee Gees. La più memorabile? il giurato Malgioglio, trasformato per l’occasione nella sposa cadavere di Tim Burton. Il quarto giudice vip, il comico Sergio Friscia, ha vivacizzato una giuria sempre troppo indulgente. Vittoria ex aequo per Samuele Cavallo e il duo Insinna & Cirilli. Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro i peggiori. “Tale e Quale Show 2025”: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Malgioglio fischiato e vittoria per Maryna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
