Clamoroso ex aequo per Samuele Cavallo e il duo Insinna & Cirilli Malgioglio inarrivabile sposa cadavere in una serata dedicata ad Halloween

Iodonna.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N ella notte di Halloween, la semifinale di Tale e Quale Show 2025   ha alzato il tiro con trasformazioni sempre più sorprendenti. Perfetta quella di Peppe Quintale, diventato la copia di Barry Gibb dei Bee Gees.   La più memorabile? il giurato Malgioglio, trasformato per l’occasione nella sposa cadavere di Tim Burton. Il quarto giudice vip, il comico Sergio Friscia, ha vivacizzato una giuria sempre troppo indulgente. Vittoria ex aequo per Samuele Cavallo e il duo Insinna & Cirilli. Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro i peggiori. “Tale e Quale Show 2025”: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Malgioglio fischiato e vittoria per Maryna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

clamoroso ex aequo per samuele cavallo e il duo insinna amp cirilli malgioglio inarrivabile sposa cadavere in una serata dedicata ad halloween

© Iodonna.it - Clamoroso ex aequo per Samuele Cavallo e il duo Insinna & Cirilli. Malgioglio inarrivabile sposa cadavere in una serata dedicata ad Halloween

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Clamoroso Ex Aequo Samuele