Il Genoa cambia pagina. Dopo una notte di riflessioni e confronti interni, la società e Vieira hanno deciso di separarsi in modo consensuale. Una scelta ponderata ma inevitabile, confermata dalle fonti vicine al club e anticipata da Gianluca Di Marzio. Al posto dell’allenatore subentra Domenico Criscito, che da oggi dirigerà la squadra e siederà in panchina nel prossimo match contro il Sassuolo. Decisione consensuale dopo una notte di confronto. La retromarcia del Genoa si è concretizzata dopo ore di valutazioni tra società e tecnico. Retromarcia in casa Genoa: ci sono state valutazioni nella notte, anche da parte di Vieira, e si va verso una separazione immediata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Clamoroso colpo di scena in Serie A, dietrofront immediato in panchina e novità già da domenica