Clamorosa svolta al Genoa | Vieira molla nella notte in panchina va Criscito

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo, tecnico dell'Under 17, nominato ad interim: dirigerà l'allenamento di oggi e sarà in panchina col Sassuolo lunedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

clamorosa svolta al genoa vieira molla nella notte in panchina va criscito

© Gazzetta.it - Clamorosa svolta al Genoa: Vieira molla nella notte, in panchina va Criscito

Argomenti simili trattati di recente

Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale - Sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira in casa Genoa. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime - Ultime Nonostante fino a ieri fosse stata confermata la sua presenza in panc ... Come scrive calcionews24.com

Vieira verso l'esonero: chi sarà il nuovo allenatore del Genoa? Le pista più calde - Il presidente del Genoa Sucu ha ribadito la sua fiducia nel tecnico francese ma, nonostante ciò, le sue sembrano parole di facciata. Secondo tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Clamorosa Svolta Genoa Vieira