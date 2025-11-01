Cittadella i residenti | Ubriachi e violenti usano questa piazza come fosse un hotel

"Stazionano qua da anni: usano la piazza come hotel a cielo aperto o come wc. Non solo: se bevono, diventano aggressivi e molesti con le donne. Nonostante le numerose segnalazioni, qua non cambia mai nulla". E’ questa la denuncia che parte da un residente di una delle tante zone critiche della città. Siamo infatti in Piazza Cittadella, ‘lato Snoopy’ dove, da tempo – spiega l’uomo – un gruppo di cittadini stranieri, nordafricani e non solo, bivacca e disturba. "Sono presenti in piazza da oltre 5 anni – spiega Giorgio Gazzani. Stazionano in maniera quasi continuativa sotto i portici della piazza, nei dintorni della chiesa S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, i residenti : "Ubriachi e violenti usano questa piazza come fosse un hotel"

