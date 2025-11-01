cittadella arriva il crema terre ansia caniparoli

Una ’bomba’ è esplosa ieri in Serie D: il tribunale di Bologna ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’Imolese per il mancato pagamento a fornitori per 17mila euro: la società rossoblù con un comunicato ha assicurato che non ci sono rischi per il proseguimento del campionato, ma il punto interrogativo rimane. Intanto domani la Cittadella ospita a San Damaso il Crema: lombardi al completo, nei biancazzurri out Maini, Panfilo e Rivatti. Il Sangiuliano ha esonerato mister Parravicini, al suo posto è tornato Marco Sesto, reduce da due stagioni in Eccellenza al Tribiano. Oggi. In campo sei anticipi (ore 15): Ravarino-Nonantola (Prima D), V. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

