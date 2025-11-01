Città reale e utopie urbane La doppia esposizione alla scoperta di Sant’Elia
Il binomio tra città reale e utopie urbane, che ruota attorno alla figura e all’opera dell’architetto futurista Antonio Sant’Elia, è valorizzato in due mostre che si inaugurano sabato 8 alla Pinacoteca civica di Como e all’Adi Design Museum di Milano: un doppio appuntamento espositivo, a cura dei Musei civici di Como e dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Un’iniziativa che è la prima tappa del progetto triennale “Documentare, valorizzare: tra ricerca e progettazione digitale“, avviato nel 2024 grazie alla collaborazione tra Comune di Como, Pinacoteca civica e Accademia di Brera. Le due esposizioni, visitabili fino all’8 dicembre, presenteranno complessivamente 24 disegni originali delle collezioni della Pinacoteca, 10 a Como e 14 a Milano, databili tra il 1913 e il 1914 e raramente esposti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
La festa dell’Amicizia nella Città di Venaria Reale alla presenza dei rappresentanti di tutti i comuni gemellati con la Città. A rappresentare il nostro Comune il Vicesindaco Domenico Madonia. Grazie alla Città di Venaria Reale, al Fabio Giulivi Sindaco e all’ass - facebook.com Vai su Facebook
Città reale e utopie urbane: l'architettura di Sant’Elia in due mostre - Como e Milano celebrano Antonio Sant’Elia con una doppia mostra: un viaggio tra disegni originali, proiezioni immersive e intelligenza artificiale per riscoprire la visione futurista dell’architetto f ... Scrive arte.sky.it
Utopie urbane, città reali: Antonio Sant'Elia in mostra a Como e Milano - Un doppio percorso espositivo ripensa la visione urbana di Sant'Elia spostando lo sguardo dal segno al sistema: disegni raramente esposti dialogano con installazioni multimediali per mettere a fuoco m ... professionearchitetto.it scrive