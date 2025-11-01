Città di Castello da guinness trovato un tartufo di 750 grammi

AGI - Tartufi da guinness dei primati a Città di Castello: scovata una trifola di oltre 750 grammi di peso. Tutti pazzi per questi straordinari funghi ipogei dal profumo inebriante e gusto irresistibile per una stagione che si annuncia generosa in quanto a raccolta. Per il ponte di Ognissanti anche il bosco ha fatto festa in occasione della 45esima edizione del Salone Nazionale del tartufo bianco pregiato della città umbra, regalando 'pezzi' da record nel giorno dell'avvio della manifestazione in programma fino a domani, nel centro storico della città. Proprio nelle ore che hanno preceduto il taglio del nastro, quasi d'incanto, grazie anche alle leggendarie fasi lunari, la terra ha dato i suoi frutti più belli. 🔗 Leggi su Agi.it

