Cisgiordania coloni israeliani assaltano fattoria palestinese lanciati lacrimogeni all' interno della casa e uccisi 6 agnelli a bastonate - VIDEO CHOC
I coloni hanno inoltre vandalizzato l'auto dell'uomo, oltre a dare fuoco a del fieno nel campo dell'agricoltore Le telecamere di sicurezza hanno documentato un nuovo episodio di violenza in Cisgiordania, dove un gruppo di coloni israeliani ha fatto irruzione in una proprietà palestinese situa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Raid israeliani su tutta la Striscia di Gaza, violenze di militari e coloni israeliani in Cisgiordania Occupata. Una situazione sempre più drammatica, mentre a New York Francesca Albanese presenta alla terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazio - facebook.com Vai su Facebook
Cisgiordania, terra di coloni nazisti, razzisti è assassini Terra anche ci coraggiosi israeliani isolati dal resto del Paese criminale - X Vai su X
I pochi israeliani che filmano i raid dei coloni in Cisgiordania - Per difendere i palestinesi: si sentono lontani dal resto della società israeliana, e dicono che la loro «presenza protettiva» non basta più ... ilpost.it scrive
Cisgiordania: 757 attacchi di coloni israeliani in un anno - Le forze israeliane hanno fatto irruzione nella città di Abu Dis, a est di al- Da infopal.it
Cisgiordania, media: “Coloni bruciano auto e aggrediscono agricoltori palestinesi”. Israele: “Hamas potrebbe restituire i corpi di altri 8 ostaggi” - Questa mattina alcuni coloni israeliani hanno attaccato agricoltori palestinesi mentre raccoglievano le olive nel villaggio di Beit Iksa, in Cisgiordania, a nord- Riporta ilfattoquotidiano.it