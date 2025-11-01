Cisgiordania coloni israeliani assaltano fattoria palestinese lanciati lacrimogeni all' interno della casa e uccisi 6 agnelli a bastonate - VIDEO CHOC

I coloni hanno inoltre vandalizzato l'auto dell'uomo, oltre a dare fuoco a del fieno nel campo dell'agricoltore Le telecamere di sicurezza hanno documentato un nuovo episodio di violenza in Cisgiordania, dove un gruppo di coloni israeliani ha fatto irruzione in una proprietà palestinese situa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

