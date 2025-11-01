Cirielli lancia ed esalta la lista Forza Italia | Ci porterà alla vittoria

Tempo di lettura: 3 minuti “Il centrodestra sta facendo uno sbalzo in avanti strepitoso, per che se ne dica con sondaggi farlocchi che diffonde qualcuno. Da Forza Italia mi aspetto un grandissimo risultato e sono coinvinto che porterà la coalizione alla vittoria”. Così Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania a capo della coalizione del centrodestra, in occasione della presentazione dei candidati irpini d i Forza Italia. Presenti dall’europarlamentare e Segretario Regionale Fulvio Martusciello, dal Segretario provinciale degli azzurri, Angelo Antonio D’Agostino e alla presenza di Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, e del deputato Pino Bicchielli e del senatore Francesco Silvestri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

