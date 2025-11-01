Cirielli | In Campania dobbiamo contrastare la consorteria di potere

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Noi siamo una squadra di persone che ha deciso di metterci la faccia. Queste elezioni non sono un fatto politico perché noi dobbiamo avere una Campania con i servizi che devono funzionare”. Lo ha detto il candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli alla presentazione della lista “Cirielli presidente per la Campania”. La Regione, ha ripreso “attraversa un momento difficilissimo ed abbiamo il dovere di metterci in gioco” e “ quando uno vede che la sua terra è in ginocchio non può tirarsi indietro”. Ma per amministrare la Campania “ conta molto l’esperienza “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cirielli: “In Campania dobbiamo contrastare la consorteria di potere”

