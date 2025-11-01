Circondano una donna fuori dalla discoteca la riempiono di calci e pugni e la rapinano | 4 arresti

Una donna, a Milano, è stata circondata, picchiata e derubata da una banda di quattro persone (tre donne e un uomo) fuori da una discoteca. Il gruppo è stato arrestato poco dopo l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

