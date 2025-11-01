Cioccolandia torna a Castelsangiovanni | la 21esima edizione insignita del titolo di Sagra di Qualità

Cioccolandia torna ad addolcire Castelsangiovanni, il territorio piacentino e non solo. Appuntamento sabato 8 e domenica 9 novembre. Sarà la 21esima edizione, la prima nella veste di Sagra di Qualità, titolo di cui la manifestazione è stata insignita ufficialmente a marzo 2025 con la consegna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

