Una partita perfetta: Cianci e Pattarello in doppia cifra, Ravasio chiude dal dischetto. Amaranto padroni dal primo all’ultimo minuto. Il ruggito amaranto L’Arezzo gioca la partita perfetta e rifila cinque reti al Campobasso. Al di là del risultato, è la prestazione dell’undici di Bucchi a far rumore: intensità, qualità e dominio costante. Merito anche ai molisani, venuti a giocarsela a viso aperto e non per difendere uno 0-0, ma contro questa Arezzo c’era ben poco da fare. Partenza sprint Gli amaranto partono fortissimo: dopo soli due minuti De Col mette una palla in area, Chierico e Tavernelli sfiorano il vantaggio per un soffio. 🔗 Leggi su Lortica.it

Cinquina amaranto: l'Arezzo travolge il Campobasso 5-1