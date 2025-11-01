Cinque secondi recensione RoFF20 | un padre davanti alla sua espiazione nel nuovo film di Paolo Virzì
La nostra recensione di Cinque secondi, film diretto e co-sceneggiato da Paolo Virzì: autodistruzione ed espiazione per un padre che ha deluso in primis se stesso, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. In Cinque secondi Paolo Virzì affronta il tema dell’espiazione di un padre – interpretato da Valerio Mastandrea – che ha deluso in primis se stesso. Deciso a condurre un’esistenza pressoché eremitica in seguito ad un drammatico avvenimento, l’uomo sentirà il desiderio di rimettere tutto in discussione dopo aver conosciuto un gruppo di ragazzi capitanati dalla volitiva Matilde ( Galatéa Bellugi ), per un percorso di redenzione ricco di sfumature che non cade in facili cliché ma spinge ad una riflessione più profonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
“È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera”: Valerio Mastandrea, insieme a Paolo Virzì e Valeria Bruni Tedeschi racconta “Cinque secondi” a #EffettoNotte Stasera #31ottobre ore 22.20 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #cinema - facebook.com Vai su Facebook
