Cinque secondi recensione RoFF20 | un padre davanti alla sua espiazione nel nuovo film di Paolo Virzì

La nostra recensione di Cinque secondi, film diretto e co-sceneggiato da Paolo Virzì: autodistruzione ed espiazione per un padre che ha deluso in primis se stesso, con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. In Cinque secondi Paolo Virzì affronta il tema dell’espiazione di un padre – interpretato da Valerio Mastandrea – che ha deluso in primis se stesso. Deciso a condurre un’esistenza pressoché eremitica in seguito ad un drammatico avvenimento, l’uomo sentirà il desiderio di rimettere tutto in discussione dopo aver conosciuto un gruppo di ragazzi capitanati dalla volitiva Matilde ( Galatéa Bellugi ), per un percorso di redenzione ricco di sfumature che non cade in facili cliché ma spinge ad una riflessione più profonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

