Un film sulla morte e sulla vita, Cinque Secondi di Paolo Virzì ci rivela gradualmente come il dolore possa generare tenerezza e protezione. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Cinque Secondi è dal 30 novembre nei cinema, distribuito da Vision Distribution; vi presentiamo la nostra recensione. Chi è quel tipo scontroso dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi per curare quella campagna abbandonata, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cinque secondi | Recensione del nuovo film di Paolo Virzì