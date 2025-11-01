Cinque secondi | Recensione del nuovo film di Paolo Virzì
Un film sulla morte e sulla vita, Cinque Secondi di Paolo Virzì ci rivela gradualmente come il dolore possa generare tenerezza e protezione. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Cinque Secondi è dal 30 novembre nei cinema, distribuito da Vision Distribution; vi presentiamo la nostra recensione. Chi è quel tipo scontroso dall'aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi per curare quella campagna abbandonata, si innervosisce e vorrebbe cacciarli.
