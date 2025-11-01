Cinque Reali Siti sotto assedio aziende e sportelli bancari nel mirino dei ladri | La situazione è drammatica

Foggiatoday.it | 1 nov 2025

Criminalità dilagante nei comuni dei Cinque Reali Siti, dove la situazione è drammatica dopo i recenti accadimenti a Stornara e Stornarella. L'emergenza non riguarda soltanto la lunga serie di furti con esplosivi, ma anche le ruberie compiute nei confronti di due aziende di Stornara, un'agricola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

cinque reali siti sottoArticoli con argomento: ‘cinque Siti reali’ - A Stornara un furgone di Poste Italiane sostituisce temporaneamente gli sportelli danneggiati dagli assalti ai bancomat, offrendo denaro e servizi ai residenti. Lo riporta trmtv.it

