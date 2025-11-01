Cinque Reali Siti sotto assedio aziende e sportelli bancari nel mirino dei ladri | La situazione è drammatica
Criminalità dilagante nei comuni dei Cinque Reali Siti, dove la situazione è drammatica dopo i recenti accadimenti a Stornara e Stornarella. L'emergenza non riguarda soltanto la lunga serie di furti con esplosivi, ma anche le ruberie compiute nei confronti di due aziende di Stornara, un'agricola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE DEI CINQUE REALI SITI Cari cittadini di Stornara, Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro concittadino Lino Lombardi, presidente dell'Associazione Stornaralife, è stato insignito del premio "Il Seminatore" per il proge - facebook.com Vai su Facebook
Articoli con argomento: ‘cinque Siti reali’ - A Stornara un furgone di Poste Italiane sostituisce temporaneamente gli sportelli danneggiati dagli assalti ai bancomat, offrendo denaro e servizi ai residenti. Lo riporta trmtv.it