GROSSETO Clorofilla in Mediateca. Da oggi alle 17, ogni sabato negli spazi di Chiasso delle Monache a Grosseto, proiezioni dei documentari del concorso a tema ’green’. Ma ci sarà spazio anche per molte altre proiezioni a cura di Kansassiti e Mdm realizzate con il contributo della Direzione Generale cinema e audiovisivo e Fondazione CR Firenze. Si inizia con ’Portuali’ di Perla Sardella, proiezione realizzata con il Coordinamento Pace Grosseto, mentre a seguire sarà proiettato ’Il prezzo che paghiamo’ di Sara Manisera, in collaborazione con Paea e la partecipazione di Paolo Ermani. In “ Portuali ”, vincitore del premio “Imperdibili” al Festival dei Popoli, si racconta del gruppo di lavoratori del porto di Genova raccolti sotto la sigla autonoma Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Cinema green, si inizia oggi con 'Portuali'